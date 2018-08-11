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Перишичу на фото с Брозовичем и Врсалько не хватает Модрича


Полузащитник "Интера" Иван Перишич дал понять, что хотел бы видеть своего соотечественника, хавбека "Реала" Луку Модрича в своей команде. Ранее появилась информация, что Модрич хочет покинуть мадридский клуб и уже договорился с "Интером".

Перишич опубликовал в своем Инстаграме фото с одноклубниками и партнерами по сборной Хорватии Марсело Брозовичем и Шиме Врсалько и добавил хэштег #WhoIsMissing? ("Кого не хватает?"). При этом он отметил на фото Модрича, несмотря на то, что его нет на снимке.

 

.. 🤪🇭🇷⚫️🔵💪🏼 .. #BenvenutoŠime #WhoIsMissing ?

Публикация от Ivan Perišić (@ivanperisic444) 10 Авг 2018 в 8:21 PDT

 

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