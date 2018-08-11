Перишичу на фото с Брозовичем и Врсалько не хватает Модрича

Полузащитник "Интера" Иван Перишич дал понять, что хотел бы видеть своего соотечественника, хавбека "Реала" Луку Модрича в своей команде. Ранее появилась информация, что Модрич хочет покинуть мадридский клуб и уже договорился с "Интером".

Перишич опубликовал в своем Инстаграме фото с одноклубниками и партнерами по сборной Хорватии Марсело Брозовичем и Шиме Врсалько и добавил хэштег #WhoIsMissing? ("Кого не хватает?"). При этом он отметил на фото Модрича, несмотря на то, что его нет на снимке.