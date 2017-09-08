Перишич продлил контракт с "Интером" до 2022 года

Нападающий Иван Перишич подписал новый контракт с "Интером", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение рассчитано до 1 июля 2022 года. По неофициальной информации, 28-летний хорват по новому контракту будет получать 4,7 миллиона евро в год, а сумма отступных составит 70 миллионов.

Напомним, что Перишич выступает за "Интер" с 2015 года. В 79 матчах он забил 21 гол.