Перишич попал в сферу интересов "Барселоны"

Полузащитник "Интера" Иван Перишич может продолжить карьеру в "Барселоне", утверждает Sportitalia. По информации источника, 28-летний хорват входит в шорт-лист каталонского клуба. Сине-гранатовые начнут переговоры о покупке хавбека, если не смогут договориться о переходе Филиппе Коутинью или Усмана Дембеле.

Ранее появлялась инфомация, что Дембеле отстранен от тренировок в составе дортмундской "Боруссии" и согласовал условия личного контракта. Коутинью, в свою очередь, вопреки решению владельцев "Ливерпуля" не расставаться с игроком, попросил выставить его на трансфер.

Напомним, в услугах Перишича был заинтересован "Манчестер Юнайтед". Английский клуб не сумел договориться с "неррадзури" о трансферной стоимости игрока. Руководство итальянской команды отказалось продавать футболиста меньше чем за 50 миллионов евро.

Перишич выступает за "Интер" с 2015 года. В 79 матчах он отметился 20 забитыми мячами.