Перин перешел в "Ювентус"

"Ювентус" на официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем "Дженоа" Маттиа Перином. Соглашение между туринцами и 25-летним голкипером рассчитано до лета 2022 года.
Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, "Старая синьора" будет выплачивать ее в течение трех лет. Отступные могут быть увеличены до 15 миллионов евро в зависимости от выступления игрока за новый клуб.
Отметим, что в сезоне 2017/18 Перин провел за "Дженоа" 38 матчей, пропустив 43 мяча. В 12 из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
UFFICIALE: @MattiaPerin è bianconero! 🏳️🏴 🙌#WelcomeToJU– JuventusFC (@juventusfc) 8 июня 2018 г.
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