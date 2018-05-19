Перфоманс фанатов "Ювентуса" перед последним матчем Буффона. Фото

"Ювентус" в Твиттере опубликовал фотографию перфоманса болельщиков перед матчем 38-го тура чемпионата Италии против "Вероны". Эта встреча является последней в составе туринцев для вратаря и капитана команды Джанлуиджи Буффона.

Напомним, 40-летний Буффон 17 мая объявил, что по завершении сезона-2017/18 покинет "Ювентус". При этом, голкипер не решил, продолжит ли он карьеру игрока, или станет футбольным функционером.

"Старая синьора" досрочно выиграла чемпионат Италии, этот титул стал для команды седьмым подряд. Для Буффона это скудетто стало девятым в карьере.

Буффон уходит из "Ювентуса". Куда? //

Слова дня. Обращение Буффона к "Ювентусу"