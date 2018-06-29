Переговоры по приобретению "Милана" американским бизнесменом пока не увенчались успехом

Американский предприниматель Рокко Комиссо, который, по некоторым сообщениям, был близок к приобретению "Милана", заявил, что пока не смог договориться с нынешним владельцем "россонери" Ли Юнхуном о приобретении итальянского клуба. Однако он все же надеется на положительный исход сделки.

- Настало время, чтобы поклонники "Милана" точно знали, что происходит, - приводит портал Football Italia текст заявления Комиссо. - Несмотря на все приложенные усилия, мы вынуждены констатировать, что нынешние собственники команды не хотят своевременно заключать сделку на приемлемых условиях. Господин Комиссо надеется, что конечный результат переговорного процесса все же приведет к стабильному и успешному будущему этого великого клуба.

Напомним, владелец "Милана" Ли Юнхун, испытывающий финансовые трудности, активно ищет новых покупателей клуба.