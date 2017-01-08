Пепе Рейна: "Удаление Сильвестре - справедливое решение арбитра"

Голкипер "Наполи" Пепе Рейна после победы в домашнем матче чемпионата Италии над "Сампдорией" (2:1) отметил, что защитник гостей Матиас Сильвестре заслуженно был удален с поля на 61-й минуте после нарушения правил против стража ворот хозяев. Победный гол "Наполи" забил в добавленное время, на 95-й минуте встречи.

– В эпизоде на 61-й минуте матча Сильвестре, определенно, нарушил правила, – приводит Sky Sports Italia слова Рейны. – Поэтому считаю, что главный арбитр встречи принял правильное решение, показав защитнику соперника вторую желтую карточку. В том эпизоде был контакт, я чувствовал его. На повторе его можно не заметить, но фол, определенно, был. Кроме того, Сильвестре и сам не особо протестовал.