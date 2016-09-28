15:41 | ФУТБОЛ — Италия

Пепе Рейна: "У Милика есть потенциал, чтобы достичь уровня Левандовски"

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Голкипер "Наполи" Пепе Рейна уверен, что нападающий Аркадиуш Милик сможет достичь высокого уровня в течение нескольких лет. По его мнению, 22-летний поляк сможет стать новым Робертом Левандовски.

– Может ли Милик достичь уровня Левандовски? Это будет нелегко, но у него есть потенциал, – цитирует пресс-служба УЕФА Рейну. – Через шесть или семь лет мы увидим, так что мы должны быть терпеливыми. Уверен, что он будет выступать хорошо в "Наполи" и продолжит расти как игрок, так и человек. Когда ему будет 25 или 26 лет, и он созреет полностью, то мы увидим всю его силу. Уверен, что у Милика будет головокружительная карьера.

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