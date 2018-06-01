Пепе Рейна: "Сарри достоин тренировать "Реал"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна считает, что бывший наставник неаполитанцев Маурицио Сарри мог бы тренировать "Реал". Вчера Зинедин Зидан​ объявил о своей отставке с поста главного тренера "королевского клуба".

– Работа с Сарри похожа на шоу, – приводит слова 35-летнего испанца AS. – Рекомендовал бы я его в Мадрид? Он мог бы возглавить любую команду мира, ведь исповедует уникальные футбольные идеи и демонстирует маниакальную страсть к работе.

59-летний итальянец считается основным претендентом на пост главного тренера "Челси". Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018. Под его руководством неаполитанцы дважды занимали второе место в серии А.