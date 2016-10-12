13:59 | ФУТБОЛ — Италия

Пепе Рейна: "Пора уже перевернуть страницу истории "Наполи" с Игуаином"

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Голкипер "Наполи" Пепе Рейна считает, что уже пора перестать говорить об уходе нападающего Гонсало Игуаина в "Ювентус". Чемпионы Италии заплатили за 28-летнего аргентинца 90 миллионов евро.

- Уход Игуаина? Его продажа позволила "Наполи" подписать игроков, которые улучшили команду, которая была уже очень хорошей в прошлом сезоне, - цитирует Gazzetta Dello Sport Рейну. - Потеря Гонсало была неизбежной жертвой. Если кто-либо готов заплатить сумму отступных, то клуб мало что может сделать. Теперь мы должны перевернуть страницу истории с Игуаином и смотреть в будущее с уверенностью в игроках, которые есть в составе сейчас.

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