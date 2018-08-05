Пепе Рейна: "Останусь в "Милане", несмотря ни на что"

Голкипер "Милана" Пепе Рейна заявил, что не боится конкуренции в команде. 35-летний испанец перешел в итальянскую команду в июле на правах свободного агента. В его соглашении с "россонери" прописана сумма отступных – 3 миллиона евро.

– Я постараюсь помочь "Милану" во всех смыслах, – цитирует Football Italia испанского вратаря. – У меня есть опыт, и я надеюсь, что это поможет команде. Я уважаю и восхищаюсь Джиджо (Джанлуиджи Доннаруммой). На спортивном уровне я буду учиться и у него, и у Антонио (Антонио Доннаруммы) и использовать эту конкуренцию между нами, чтобы мы могли достичь лучшего. Место в стартовом составе? Я буду работать, как все. Гаттузо примет решение, но несмотря ни на что, я останусь в Милане.