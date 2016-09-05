Пепе Рейна: "Нет смысла сейчас говорить об Игуаине"

Голкипер "Наполи" Пепе Рейна доволен тем, что его команда набрала 4 очка в первых двух матчах сезона в чемпионате Италии. Также он отметил, что нет смысла сейчас говорить о форварде Гонсало Игуаине​, перешедшем в "Ювентус" летом.

– Защита не состоит только из защитников и вратаря, – цитирует Il Corriere Dello Sport Рейну. – Мы атакуем и защищаемся все вместе. Вполне вероятно, что на старте сезона могут быть какие-то ошибки, несмотря на то что в прошлом году нам удалось выдать серию игр без пропущенных голов. "Наполи" по-прежнему находится не в идеальном состоянии, но я доволен четырьмя набранными очками.

Игуаин? Я не думаю, что есть какая-либо необходимость сейчас обсуждать его. Без него, возможно, Кальехон будет забивать больше. Каждый игрок может сделать намного больше с уходом аргентинского форварда.