Пепе Рейна: "Игра "Наполи" не всегда должна быть красивой"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна подчеркнул, что в матче 21-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (2:1) неаполитанцы показали, что в последнее время им удалось сделать шаг вперед. По словам голкипера, команда не обязана демонстрировать красивую игру в каждой встрече.

- Мне кажется, что "Наполи" стал более серьезным, что нам и удалось продемонстрировать вчера, - приводит Football Italia слова Рейны. - Наша игра не всегда должна быть красивой, мы можем побеждать, демонстрируя незрелищный футбол. Можно сказать, что неаполитанцы сделали шаг вперед.