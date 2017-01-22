15:26 22 января | ФУТБОЛ — Италия

Пепе Рейна: "Игра "Наполи" не всегда должна быть красивой"

0
0
0

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна подчеркнул, что в матче 21-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (2:1) неаполитанцы показали, что в последнее время им удалось сделать шаг вперед. По словам голкипера, команда не обязана демонстрировать красивую игру в каждой встрече.

- Мне кажется, что "Наполи" стал более серьезным, что нам и удалось продемонстрировать вчера, - приводит Football Italia слова Рейны. - Наша игра не всегда должна быть красивой, мы можем побеждать, демонстрируя незрелищный футбол. Можно сказать, что неаполитанцы сделали шаг вперед.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ