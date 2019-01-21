Пентек может перейти в "Милан" уже во вторник

Польский форвард "Дженоа" Кшиштоф Пентек в ближайшее время может пополнить состав "Милана", сообщает Calciomercato.com.

Отмечается, что после игры между "Дженоа" и "Миланом", которая завершилась поражением генуэзцев со счетом 0:2, 23-летний поляк уехал домой, чтобы собрать вещи. Ближайшей ночью он должен отправиться в Милан, чтобы пройти медобследование и подписать пятилетний контракт. Сумма трансфера может составить 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Пентек провел 19 матчей, в которых забил 13 мячей.

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