Пеллегри - первый автор гола среди ведущих чемпионатов Европы, родившийся в 21-м веке

Нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри открыл счет в матче 38-го тура чемпионата Италии против "Ромы". Благодаря этому 16-летний футболист стал самым молодым автором гола в ведущих чемпионатах Европы. Пеллегри также первый футболист, родившийся в 21-м веке и отличившийся забитым мячом в топ-первенствах Старого Света.

Отметим, что форвард "Дженоа" родился спустя 8 лет после дебюта в "Роме" нападающего Франческо Тотти, для которого этот матч последний в римском клубе.