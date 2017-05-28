19:39 | ФУТБОЛ — Италия

Пеллегри - первый автор гола среди ведущих чемпионатов Европы, родившийся в 21-м веке

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Нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри открыл счет в матче 38-го тура чемпионата Италии против "Ромы". Благодаря этому 16-летний футболист стал самым молодым автором гола в ведущих чемпионатах Европы. Пеллегри также первый футболист, родившийся в 21-м веке и отличившийся забитым мячом в топ-первенствах Старого Света.

Отметим, что форвард "Дженоа" родился спустя 8 лет после дебюта в "Роме" нападающего Франческо Тотти, для которого этот матч последний в римском клубе.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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teorver

Кин родился в 2000 году. Это последний год 20 века.

21:20

spy58

А как же Кин, который вчера за Юве забил?)

20:46