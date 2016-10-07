Пелле извинился перед тренером сборной Италии

Нападающий сборной Италии Грациано Пелле принес извинения за свое поведение в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании (1:1). 31-летний форвард отказался пожать руку главному тренеру команды Джампьеро Вентуре после своей замены на 60-й минуте встречи.

- К сожалению, я в очередной раз совершил ошибку, - написал в своем Instagram Пелле. - Это было неприемлемое поведение с моей стороны по отношению к тренеру, а также к товарищам по команде, которые всегда проявляли командный дух в сборной Италии. Как и всегда, вы будете страдать от последствий, делая ошибку. И это правильно, поэтому беру на себя полную ответственность. От всего сердца прошу прощения у всех.