11:33 | ФУТБОЛ — Италия

Пелле извинился перед тренером сборной Италии

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Нападающий сборной Италии Грациано Пелле принес извинения за свое поведение в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании (1:1). 31-летний форвард отказался пожать руку главному тренеру команды Джампьеро Вентуре после своей замены на 60-й минуте встречи.

- К сожалению, я в очередной раз совершил ошибку, - написал в своем Instagram Пелле. - Это было неприемлемое поведение с моей стороны по отношению к тренеру, а также к товарищам по команде, которые всегда проявляли командный дух в сборной Италии. Как и всегда, вы будете страдать от последствий, делая ошибку. И это правильно, поэтому беру на себя полную ответственность. От всего сердца прошу прощения у всех.

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