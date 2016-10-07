Пелле исключен из состава сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура принял решение исключить нападающего Грациано Пелле из состава команды на следующий матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Македонии. 31-летний форвард отказался пожать руку наставнику после своей замены на 60-й минуте вчерашней встречи с Испанией (1:1). Футболист извинился за свой поступок в Instagram, но этого оказалось недостаточно.

- Наставник сборной Италии по согласованию с федерацией футбола Италии (FIGC) решил исключить игрока Грациано Пелле из команды на матч с Македонией в это воскресенье за неуважительное поведение, - говорится в пресс-релизе на официальном сайте FIGC. - Чтобы быть частью команды, нужно уважать командный дух и моральные ценности, которые начинаются с уважения к персоналу, тренерам, товарищам по команде и болельщикам. Игрок вернется сегодня в свой клуб.