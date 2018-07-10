Пеле одобрил переход Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус"

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле выразил мнение, что нападающий Криштиану Роналду принял верное решение, перейдя из "Реала" в "Ювентус". По его словам, именно так должны поступать настоящие чемпионы.

Напомним, что потругальский форвард выступал за "Королевский клуб" 9 лет, за которые выиграл множество личных и клубных трофеев, а также побил множество рекордов результативности.

– Поздравляю, Криштиану! Было тяжело перейти в другую команду после долгого времени в "Реале", однако это был правильный шаг. Чемпионы никогда не устают от новых вызовов, – написал Пеле в Твиттере.