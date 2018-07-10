Пеле одобрил переход Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус"

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле выразил мнение, что нападающий Криштиану Роналду принял верное решение, перейдя из "Реала" в "Ювентус". По его словам, именно так должны поступать настоящие чемпионы.
Напомним, что потругальский форвард выступал за "Королевский клуб" 9 лет, за которые выиграл множество личных и клубных трофеев, а также побил множество рекордов результативности.
– Поздравляю, Криштиану! Было тяжело перейти в другую команду после долгого времени в "Реале", однако это был правильный шаг. Чемпионы никогда не устают от новых вызовов, – написал Пеле в Твиттере.
Congratulations, @Cristiano. It was hard to join another side after so long at Santos but it was the right move. Champions never tire of new challenges. /Parabéns, Cristiano! Eu achei muito difícil defender outra camisa depois de tanto tempo no @SantosFC, mas foi o certo a fazer. https://t.co/aA44BKpakr– Pelé (@Pele) 10 июля 2018 г.