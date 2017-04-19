Педро Альдаве: "В России приоритетом Ансальди были деньги, теперь он думает о футболе"

Агент защитника "Интера" Кристиана Ансальди Педро Альдаве уверен, что его клиент останется в стане сине-черных. 30-летний аргентинец, перебравшийся в миланский клуб прошлым летом, в этом сезоне сыграл в 25 матчах и сделал 2 голевые передачи.

- Не знаю, какие планы у "Интера", но до сих пор никаких сообщений не было, - цитирует Tuttomercatoweb Альдаве. - Кристиан прошлым летом подписал длительный контракт, поэтому, думаю, он будет играть в футболке "Интера" еще несколько лет.

Конечно, всегда есть предложения из Турции, Германии и Англии... но цель игрока – остаться в Милане, городе, где он очень хорошо устроился со своей семьей. Он уже провел несколько лет в России (Ансальди выступал за "Рубин" и "Зенит". - Прим. "СЭ"), где деньги были его приоритетом, но теперь его мысли только о спорте.