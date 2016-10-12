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Павел Недвед: "Жалею, что не поиграл за "МЮ" и завидую Поборски"

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Бывший полузащитник "Лацио", "Ювентуса" и сборной Чехии Павел Недвед выразил сожаление по поводу того, что в бытность футболистом так и не поиграл за "Манчестер Юнайтед". Обладатель "Золотого мяча"-2003 признался, что немного завидовал партнеру по национальной команде Карелу Поборски, игравшему в "МЮ" с 1996 по 1998 год.

- Сожалею, что так и не поиграл за "Манчестер Юнайтед", мне бы там понравилось, - цитирует Idnes Недведа. - Этот трансфер никогда не обсуждался, мной интересовался в Англии только "Челси". Мне нравилось поколение Скоулза и Гиггза. Я немного завидовал Карелу Поборски, который поиграл в "МЮ" и провел несколько выдающихся матчей. 

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