Павел Недвед: "Ювентус" доволен нынешним составом"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед дал понять, что от клуба не стоит ждать покупок в зимнее трансферное окно. На данный момент туринцы лидируют в турнирной таблице, опережая "Рому" на 1 очко и проведя на 1 матч меньше.

- Для нас на трансферном рынке ничего не меняется, - цитирует goal.com Недведа. - "Ювентус" всегда думал о настоящем и будущем. Мы всегда демонстрировали возможность предвидеть прогресс других, особенно если речь идет об итальянских талантах. Но сейчас мы довольны составом команды.