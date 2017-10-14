Павел Недвед: "Рано или поздно кто-то прервет гегемонию "Ювентуса"

Член совета директоров "Ювентуса" Павел Недвед надеется, что его клуб продолжит побеждать в серии А. Туринцы шесть раз подряд выигрывали чемпионат Италии.

- Не могу сказать, стал ли "Ювентус" сильнее или слабее в этом сезоне, - цитирует La Repubblica Недведа. - Мне очень нравится эта команда и думаю, что она может стать лучше. Все говорят, что "Наполи" играет в лучший футбол, но это не значит, что будто мы не умеем играть, не так ли? "Наполи" выглядит более эффектно, но только потому, что игроки быстро двигаются и реализуют многие из своих моментов. Тем более, что такое красивый футбол? Бейте и бегите? Конечно, рано или поздно кто-то выиграет чемпионат Италии и прервет гегемонию "Ювентуса". Я знаю, что этот день наступит, но надеюсь, что это будет как можно позже.