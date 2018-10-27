Павел Недвед: "Погба - один из лучших игроков в мире"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что считает хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба одним из лучших футболистов в мире. Ранее сообщалось, что 25-летний француз может перейти в туринский клуб в январе.

- Я доволен игрой "Ювентуса" в этом сезоне, - сказал Недвед в интервью Sky Sport Italia. - Мы выиграли все матчи, кроме игры с "Дженоа", и хотим продолжить движение по победному пути. Погба? Это один из лучших футболистов в мире. Было бы замечательно, если бы он вернулся в Италию. Но сейчас он в "МЮ" и говорить об этом бесполезно. До января еще далеко.

Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. В составе туринского клуба он четыре раза становился чемпионом Италии.

В текущем сезоне Погба провел 12 матчей за "МЮ", забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

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