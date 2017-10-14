12:24 | Футбол — Италия

Павел Недвед: "Неправда, что "Ювентусу" не нравится ВАР"


Член совета директоров "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что туринский клуб не против системы видеопомощи арбитрам (ВАР). Тем не менее, сам чех считает, что данная технология лишила футбол части эмоций.

- Это неправда, что "Ювентусу" не нравится ВАР, поскольку мы приветствуем эту технологию, но она должна работать одинаково для всех, - цитирует La Repubblica Недведа. - Я лично считаю, что ВАР забрал что-то у футбола, часть эмоционального элемента - вы забиваете гол и не знаете, можно ли его праздновать.

Опрос

Как вы относитесь к введению видеоповторов в чемпионате России?
голосовать
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий