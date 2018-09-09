Павел Недвед: "Думали, президент "Ювентуса" скажет, что мы сумасшедшие, когда предложили купить Роналду"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед отметил, что Криштиану Роналду сам хотел переехать в Турин. Прошлым летом "Ювентус" подписал португальца из "Реала".

– Мы очень рады, что в нашей команде появился такой игрок мирового класса, как Роналду, – цитирует iDnes Недведа. – Мы сделали шаг вперед как клуб и хотим отметиться победой в Лиге чемпионов в ближайшие годы. Кто-то, наверное, думал, что это сумасшествие. Наш спортивный директор сказал, что мы можем попытаться купить Роналду. Знали, что сумма отступных за него снизилась до 100 миллионов евро. Это реалистичная цена. Мы обратились к президенту, который оценил сделку всесторонне и дал свое согласие. Это хороший шаг на пути к победе в Лиге чемпионов. Когда мы сказали об этой идее президенту, возникла пауза. Мы все переглядывались. Ждали, скажет ли он, что мы сумасшедшие.

Роналду сам хотел к нам перейти. Ему нужно было сменить обстановку и покинуть Мадрид. Он выбрал наш клуб. И это честь для нас. Ему удавалось побеждать в Англии и Испании. Мы были бы рады, если он повторит это и в Италии.