Паулу Соуза: "С "Ромой" "Фиорентина" будет играть так же, как и с "Ювентусом"

Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза считает, что его команда в предстоящем матче с "Ромой" должна сыграть так же, как в победной игре с "Ювентусом". Также специалист опроверг слухи о том, что летом намерен покинуть команду и серию А.

– Мы подойдем к игре так же, как к встрече с "Ювентусом", – цитирует Sky Italia Соузу. – У "Ромы" очень сильные игроки, быстрые фланги, альтернативная тактика. Уверен, что нам будет тяжело.

Я очень доволен работой в Италии. Рад тренировать здесь. В серии А много опытных интересных тренеров, что дает возможность развиваться. И мне хочется думать, что я что-то привнес в итальянский футбол.