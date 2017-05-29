Паулу Соуза: "С гордостью ухожу из "Фиорентины"

Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза подтвердил информацию о том, что покидает занимаемую должность. По словам специалиста, он сделал все, чтобы привести клуб к успеху.

Ранее сообщалось, что португальский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера "Зенита".

- Благодарю футболистов, который каждый день работали с желанием стать лучше и побеждать в каждой игре, - приводит Sky Sport Italia слова Соузы. - Я сделал все для того, чтобы "Фиорентина" выигрывала, поэтому ухожу с гордостью. Мы всегда были нацелены на победу, но потеряли слишком много очков с более слабыми командами. Но иногда мы незаслуженно обыгрывали других соперников.