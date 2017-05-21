Паулу Соуза: "Наполи" показал лучшую игру, с которой я когда-либо сталкивался"

Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза отдал должное "Наполи" после матча чемпионата Италии, который неаполитанцы выиграли со счетом 4:1. По его словам, с такой игрой соперника он еще не сталкивался.

– Я снимаю шляпу перед "Наполи", – цитирует A Bola Соузу. – Неаполитанцы были очень организованными, качественно играли, показали мотивацию. Им удалось забить быстрый мяч, что повлияло на ход поединка. "Наполи" хорошо двигался, много владел мячом. Я как тренер должен сказать, что "Наполи" показал лучшую игру, с которой я когда-либо сталкивался в своей карьере.