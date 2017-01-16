Паулу Соуза: "Фиорентина" всегда должна играть так, как с "Ювентусом"

Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза после матча против "Ювентуса" (2:1) отметил, что команда одержала справедливую победу. По его словам, "фиалки" создали больше моментов и играли с большим желанием.

- "Фиорентина" должна в каждом матче играть так, как сегодня, - приводит Mediaset слова Соузы. - Если мы будем отдаваться на поле с таким же желанием, то всем соперникам будет сложно. У нас было больше ударов по воротам, больше возможностей увеличить счет. Так что считаю, что выиграли заслуженно.

Эта победа должна повысить нашу уверенность в своих силах, потому что теперь команда знает, что может добиться большего. Я люблю выигрывать у команд, которые сильнее нас на бумаге. Каждая такая игра приближает нас к успеху.