02:23 | ФУТБОЛ — Италия

Паулу Соуза: "Фиорентина" всегда должна играть так, как с "Ювентусом"

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Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза после матча против "Ювентуса" (2:1) отметил, что команда одержала справедливую победу. По его словам, "фиалки" создали больше моментов и играли с большим желанием.

- "Фиорентина" должна в каждом матче играть так, как сегодня, - приводит Mediaset слова Соузы. - Если мы будем отдаваться на поле с таким же желанием, то всем соперникам будет сложно. У нас было больше ударов по воротам, больше возможностей увеличить счет. Так что считаю, что выиграли заслуженно. 

Эта победа должна повысить нашу уверенность в своих силах, потому что теперь команда знает, что может добиться большего. Я люблю выигрывать у команд, которые сильнее нас на бумаге. Каждая такая игра приближает нас к успеху.

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Материалы REN-TV

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