05:45 | ФУТБОЛ — Италия

Пауло Соуза: "Освистывание должно побудить игроков "Фиорентины" к действию"

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Главный тренер "Фиорентины" Пауло Соуза после матче 8-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (0:0) подчеркнул, что освистывание может мотивировать его игроков исправить ситуацию. Флорентийцы не могу победить уже в четвертой игре серии А кряду.

– Когда ты уверен в себе, это помогает, – приводит Tmw слова Соузы. – А когда команда переживает трудные времена, как сейчас, то об уверенности говорить не приходится. У нас было два хороших момента в первом тайме. Этот неудачный период должен пройти. Освистывание со стороны болельщиков должно побудить к действию.

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