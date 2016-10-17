Пауло Соуза: "Освистывание должно побудить игроков "Фиорентины" к действию"

Главный тренер "Фиорентины" Пауло Соуза после матче 8-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (0:0) подчеркнул, что освистывание может мотивировать его игроков исправить ситуацию. Флорентийцы не могу победить уже в четвертой игре серии А кряду.

– Когда ты уверен в себе, это помогает, – приводит Tmw слова Соузы. – А когда команда переживает трудные времена, как сейчас, то об уверенности говорить не приходится. У нас было два хороших момента в первом тайме. Этот неудачный период должен пройти. Освистывание со стороны болельщиков должно побудить к действию.