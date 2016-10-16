Пауло Дибала: "Ювентус" позволил "Удинезе" создать много моментов"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, оформивший дубль в домашнем матче 8-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (2:1), отметил, что команда должна прибавлять в игре. По словам аргентинского форварда, футболисты "Старой синьоры" не следят за выступлениями соперников, стараясь уделять больше внимания своим действиям.

– Я рад, что забил оба мяча, но нам есть в чем прибавлять, – цитирует клубная пресс-служба Дибалу. – Мы позволили сопернику создать много моментов в атаке, такого быть не должно, особенно в наших домашних матчах. Нам необходимо больше держать мяч. Мы с партнерами поговорим об этом.



За выступлениями соперников мы не следим, концентрируясь только на себе. Следующий месяц во многом будет решающим применительно к результатам команды в этом сезоне.

Отметим, что после 8-ми туров чемпионата Италии "Ювентус" занимает первую строчку турнирной таблицы, имея в активе 21 очко. Ближайшим преследователем туринцев на данный момент является "Рома" (16 очков).