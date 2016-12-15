12:02 | ФУТБОЛ — Италия

Пауло Дибала: "Ювентус" потерял Погба, но и Погба потерял "Ювентус"

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Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что продолжает общаться с полузащитником Полем Погба, перебравшимся летом в "Манчестер Юнайтед". Также он отметил, что туринцам не хватает 23-летнего француза, а также самому игроку не хватает "Ювентуса".

- Остаемся на связи с Погба, - цитирует Corriere Dello Sport Дибалу. - "Ювентусу" не хватает его на поле, и мы не слышим его смеха в раздевалке. Но ему не хватает нас тоже. Достаточно просто посмотреть, где находится "Юве" в таблице и где "Манчестер Юнайтед".

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