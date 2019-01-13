Пауло Дибала: "Ювентус" хочет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что его клуб хочет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. 25-летний аргентинец также добавил, что "бьянконери" не повезло с соперником по 1/8 финала этого турнира - они встретятся с "Атлетико".

- Лига чемпионов - главная цель для нас в этом сезоне, - приводит слова Дибалы Football Italia. - Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть этот турнир. "Атлетико", как и "Ливерпуль" - худший вариант, который мог достаться во время жеребьевки.

В текущем сезоне Дибала провел 23 матча за "Ювентус", забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

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