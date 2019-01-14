Пауло Дибала: "Всегда хотел играть за "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что всегда хотел выступать за этот клуб. 25-летний аргентинец добавил, что пока не собирается переходить в команду из чемпионата Франции. Ранее сообщалось, что на футболиста претендует "ПСЖ".

- Трудно понять, что произойдет в будущем, - приводит слова Дибалы Football Italia. - Футболист знает только о том, где он играет сегодня, но понятия не имеет, что случится завтра. Я отлично чувствую себя в "Ювентусе". Я всегда хотел играть за этот клуб. Присоединиться к французской команде? Никогда не говори "никогда", но сейчас это не входит в мои планы.

В текущем сезоне Дибала провел 23 матча за "Ювентус", забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

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