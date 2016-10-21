Пауло Дибала: "Предложение "Барселоны" о моем переходе из "Ювентуса" было солидным"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала подтвердил информацию о том, что туринский клуб отказался продать его в "Барселону" в летнее трансферное окно. По словам 23-летнего нападающего, предложение было солидным, что говорит о важности игрока для команды.

– "Ювентус" отклонил предложение "Барселоны" по моей кандидатуре, – приводит ESPN слова Дибалы. – Предложение было солидным, так что это означает, что я важный игрок для команды, за что благодарен клубу. От таких предложений отказаться бывает трудно. Я играю в одной из лучших команд мира, и счастлив находиться здесь. Если в один прекрасный день я решу покинуть "Ювентус", это будет сделано исключительно на благо команды, а не в моих личных интересах.

По информации СМИ, в мае "Барселона" предлагала "Ювентусу" за переход аргентинца 90 миллионов евро, однако "Старая синьора" ответила отказом.