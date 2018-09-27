Пауло Дибала: "Отношения с Роналду у меня улучшаются"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала отметил, что у него хорошие отношения с новичком команды Криштиану Роналду. По словам аргентинца, конкуренция за место в составе их отношениям не вредит.

– Отношения с Роналду у меня постоянно улучшаются, поскольку мы вместе тренируемся, играем, – цитирует A Bola Дибалу. – У нас полно энтузиазма, мы стремимся забить как можно больше. Я стараюсь играть на команду, поэтому не так важно, кто забивает, если в итоге "Ювентус" выигрывает.

В нынешнем сезоне в серии А у Роналду три гола в шести матчах, а у Дибалы – один мяч в пяти встречах.