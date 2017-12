Пауло Дибала: "Отличное завершение года с двумя голами и победой"

🇮🇹Un bell’anno che si chiude con due gol ⚽️⚽️ e una vittoria: sotto con il 2018 ora!

🇦🇷 Un gran año que termina con una victoria y dos goles ⚽️⚽️! Ahora que se venga el 2018

🇺🇸 A great year ends with two goals ⚽️⚽️ and a win: now it’s up to 2018!#finoallafine pic.twitter.com/0hPiN3Dnnk