04:36 | ФУТБОЛ — Италия

Пауло Дибала: "На "Ювентус" все жалуются уже шесть лет"

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Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала после матча 28-го тура чемпионата Италии против "Милана" (2:1) отметил, что постоянно слышит жалобы на судей. Форвард реализовал пенальти на седьмой компенсированной минуте. Назначение 11-метрового вызвало критику со стороны футболистов миланской команды. 

- Было нелегко взять на себя ответственность и пробить этот пенальти, - приводит Football Italia слова Дибалы. - К счастью, я забил гол. Мы привыкли к тому, что после наших матчей ведут споры о судействе. В игре с "Удинезе" арбитр ошибся в пользу соперника, но мы ничего не говорили. Наши конкуренты жалуются на "Ювентус" уже шесть лет. Возможно, им стоит попробовать другой способ.

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Материалы REN-TV

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