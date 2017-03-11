Пауло Дибала: "На "Ювентус" все жалуются уже шесть лет"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала после матча 28-го тура чемпионата Италии против "Милана" (2:1) отметил, что постоянно слышит жалобы на судей. Форвард реализовал пенальти на седьмой компенсированной минуте. Назначение 11-метрового вызвало критику со стороны футболистов миланской команды.

- Было нелегко взять на себя ответственность и пробить этот пенальти, - приводит Football Italia слова Дибалы. - К счастью, я забил гол. Мы привыкли к тому, что после наших матчей ведут споры о судействе. В игре с "Удинезе" арбитр ошибся в пользу соперника, но мы ничего не говорили. Наши конкуренты жалуются на "Ювентус" уже шесть лет. Возможно, им стоит попробовать другой способ.