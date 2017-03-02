23:41 2 марта | ФУТБОЛ — Италия

Пауло Дибала: "Мы продвинулись в переговорах с "Ювентусом" по новому контракту"

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Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала подтвердил, что ведутся переговоры по новому контракту с клубом. Переговоры продолжаются с ноября 2016 года, а параллельно появляются слухи об интересе "Реала" и "Барселоны" к игроку.

– В последние дни мой агент имел возможность поговорить с представителями "Ювентуса", – цитирует Gazzetta dello Sport Дибалу. – Мы очень продвинулись в переговорах. Но моему агенту нужно вернуться в Аргентину, у него родится сын. Да, переговоры идут с ноября, но дело не только во мне. Можете спросить в клубе.

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