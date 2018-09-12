Пауло Дибала: "Мне повезло, что я могу играть и с Месси, и с Роналду"

Нападающий "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала признался, что рад тому, что ему удалось выступать вместе с форвардами Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Месси был партнером 24-летнего аргентинца по национальной команде, Роналду играет вместе с Дибалой в "Ювентусе".

- Роналду - отличный игрок, - приводит слова Дибалы Football Italia. - Мне повезло, что я могу играть вместе с Месси в сборной, а вместе с Роналду в "Ювентусе". Теперь я должен готовиться к следующей игре. В среду мы проведем матч против "Валенсии" в Лиге чемпионов, поэтому нужно много работать.

Каждая игра является сложной. Мы должны делать все возможное, чтобы выигрывать. До конца сезона еще долго.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 2 матча за туринский клуб.

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