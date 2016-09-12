01:58 | ФУТБОЛ — Италия

Пауло Дибала: "Мне никто не обещал 10-й номер в "Ювентусе"

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Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала подчеркнул в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей", что команда способна на многое в этом турнире. Форвард также отметил: его устраивает 21-й номер.

– Летом к нам присоединились футболисты, великолепно подготовленные тактически и технически, – приводит Tmw слова Дибалы. – У них правильный настрой, который поможет нам пройти далеко в Лиге чемпионов. Я постараюсь показать свой максимум в ближайших встречах. Надеюсь, мы наберем три очка уже в ближайшей встрече с "Севильей". 10-й номер? Мне никто его не обещал. Меня устраивает и 21-й.

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