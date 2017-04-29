Пауло Дибала: "Грустно из-за ничьей с "Аталантой", но теперь все мысли – о "Монако"

Нападающий "Ювентус" Пауло Дибала после матче 34-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (2:2) выразил сожаление по поводу упущенной победы. Туринцы пропустили второй гол на 89-й минуте. На следующей неделе "Старая синьора" проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с "Монако".

– Мы вышли на поле слишком расслабленными, – приводит Tmw слова Дибала. – После перерыва все изменилось, поэтому сейчас очень грустно из-за ничьей. Чемпионат еще не закончен. Мы знали, что "Аталанта" со всеми играет очень удачно на своем поле. "Ювентус" должен был сделать большее. Как бы то ни было, теперь все мысли – о "Монако".