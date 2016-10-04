Пауло Дибала: "Близок к продлению контракта с "Ювентусом"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала сообщил, что в ближайшее время продлит контракт с туринским клубом. Также аргентинец назвал своего партнера по клубу Джанлуиджи Буффона лучшим голкипером в истории футбола.

– Слухи о моем уходе не имеют под собой никаких оснований, – сказал для TYC Sports Дибала. – Более того, мы близки к продлению соглашения. Конечно, я всегда мечтал играть на клубном уровне бок о бок с Лионелем Месси, но то же самое я могу сказать и о Джанлуидже Буффоне, который является лучшим вратарем в истории футбола.