23:58 4 октября | ФУТБОЛ — Италия

Пауло Дибала: "Близок к продлению контракта с "Ювентусом"

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Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала сообщил, что в ближайшее время продлит контракт с туринским клубом. Также аргентинец назвал своего партнера по клубу Джанлуиджи Буффона лучшим голкипером в истории футбола.

– Слухи о моем уходе не имеют под собой никаких оснований, – сказал для TYC Sports Дибала. – Более того, мы близки к продлению соглашения. Конечно, я всегда мечтал играть на клубном уровне бок о бок с Лионелем Месси, но то же самое я могу сказать и о Джанлуидже Буффоне, который является лучшим вратарем в истории футбола.

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