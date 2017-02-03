Патрис Эвра: "Я не был счастлив в "Ювентусе" в этом сезоне"

Защитник "Марселя" Патрис Эвра заявил, что он решил покинуть "Ювентус", так как не был счастлив в Турине в этом сезоне. 35-летнему французу не хватало игрового времени в стане туринцев.

- Это было непростое решение, - цитирует Sky Sports Эвра. - Не думал даже, что решусь сменить команду. Летом после чемпионата Европы я был полон желания играть. Когда начался сезон, я не играл ни в первом матче, ни во втором, ни в третьем... Я долго молчал, но потом спросил об этом у Аллегри, который заверил, что я буду играть. Однако один в матч месяц - это мало. Я не был счастлив. Люди могут винить меня, но я предпочел быть честным с самим собой и покинуть "Юве", а не оставаться и тренироваться вполсилы.