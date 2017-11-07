Патрис Эвра: "Пирло - единственный футболист с рукой вместо ноги"

Бывший защитник "Ювентуса" Патрис Эвра назвал экс-партнера по клубу из Турина Андреа Пирло феноменальным игроком. 38-летний полузащитник объявил о завершении карьеры в понедельник, 6 ноября.

- Маэстро, - написал в Инстаграме Эвра, обращаясь к Пирло. - Ты - единственный из футболистов, с которыми я играл, у которого вместо ноги рука. Настоящий феномен.

Напомним, Эвра и Пирло выступали вместе в сезоне-2014/15. Тогда "Ювентус" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии. Кроме того, туринцы дошли до финала Лиги чемпионов, где проиграли "Барселоне" (1:3).

Точка, Пирло. Маэстро уходит