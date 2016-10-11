Патрис Эвра: "Игуаин похож на ван Нистелроя"

Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра сравнил нападающего Гонсало Игуаина с бывшим форвардом сборной Голландии Рудом ван Нистелроем. Также он отметил страсть 28-летнего аргентинца к забиванию голов.

- Игуаин сходит с ума, когда забивает голы, - цитирует пресс-служба УЕФА Эвра. - Это в его характере. Я помню матч, где мы в конце оба были на скамейке, и у него не было никаких нервов. Он сказал мне, что он просто обязан был забивать, когда вышел на поле. Это единственное, о чем он думает. Помню, ван Нистелрой был таким же. Они относятся к числу тех игроков, которые появились на свет, чтобы забивать голы, которые не могут спать, если не забьют. Игуаин идеально подходит "Ювентусу".