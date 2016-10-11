Патрис Эвра: "Буффон заслужил победу в Лиге чемпионов"

Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра считает Лигу чемпионов особенным турниром. Также он отметил, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон заслужил победу в главном европейском турнире.

– Лига чемпионов? Я играл в пяти финалах, а выиграл только один из них, – цитирует пресс-служба УЕФА Эвра. – Я проиграл три из них "Барселоне". Если бы не каталонцы, я бы выиграл четыре Лиги чемпионов. Для меня это самый лучший турнир. Даже в свои 35 лет, когда слышу гимн Лиги чемпионов, по-прежнему испытываю особенные чувства.

Джанлуиджи Буффон заслуживает победу в Лиге чемпионов. Чем старше он, тем лучше играет. Думаю, что теперь он может сделать такие сэйвы, которые не совершил бы в 18 лет, поэтому приятно видеть его в действии. Однако, чтобы быть действительно честным, скажу, что мой любимый вратарь – Эдвин ван дер Сар.