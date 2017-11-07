Патрик Шик: "Хочу перебраться в "Реал", "Барселону" и "МЮ", потому что там больше платят"

Нападающий "Ромы" Патрик Шик отметил, что хочет перебраться в клуб, в котором платят больше, чем в римской команде. По его словам, такая мотивация помогала ему двигаться вперед.

- Надеюсь, что через несколько лет я смогу попасть в клуб, где мне будут платить еще больше. Это всегда мне очень помогло. Я не думаю, что могу перебраться в клуб, который намного сильнее "Ромы", но я бы хотел перейти в "Реал", "Барселону" или "Манчестер Юнайтед".