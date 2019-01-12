Патрик Кутроне: "Рад, что "Милан" вышел в следующий раунд Кубка Италии"

Нападающий "Милана" Патрик Кутроне, оформивший дубль в дополнительное время кубковой игры с "Сампдорией" (0:2 д.в.), остался доволен своей игрой в матче.

- Я рад, что "Милан" вышел в следующий раунд. Счастлив от того, что смог помочь своим партнерам по команде. Суперкубок Италии с "Ювентусом"? Мы в хорошей форме, но нам нужно как можно лучше подготовиться к этому противостоянию, - приводит слова Кутроне Football Italia.

Матч за Суперкубок Италии между "Ювентусом" и "Миланом" пройдет в среду, 16 января, в аравийской Джедде. Игра начнется в 20:30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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