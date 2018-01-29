Патрик Кутроне: "Хотел забить гол по правилам"

Нападающий "Милана" Патрик Кутроне сказал, что в моменте с голом в ворота "Лацио" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии сыграл на инстинктах. После игры главные тренеры обех команд Дженнаро Гаттузо и Симоне Индзаги​ сказали, что форвард отправил мяч в ворота римлян рукой.

– Я видел фотографии гола, – написал в Инстаграме Кутроне. – Это был момент на адреналине и инстинктах. Я хотел забить гол по правилам. Определенно, это было неосознанно. Жаль, что мою честность поставили под сомнение.

В этом сезоне Кутроне принял участие в 26 матчах на клубном уровне, забив 10 мячей и сделав 1 результативную передачу. "Милан" после 22 туров занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. У лидирующего "Наполи" – 57 баллов.

Goal By Patrick Cutrone pic.twitter.com/9ygrMRoCVi – RedBlack Army Ngalam (@WidiSixx) 28 января 2018 г.

Cимоне Bндзаги: "Это невероятно. ""Милан" забил первый гол рукой"

Дженнаро Гаттузо: "Гол Кутроне должны были отменить"